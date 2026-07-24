15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лусиано Гонду сменил игровой номер в ЦСКА

Лусиано Гонду сменил игровой номер в ЦСКА
Комментарии

Нападающий московского ЦСКА Лусиано Гонду сменил игровой номер с девятого на 32-й.

«Лусиано Гонду сменил игровой номер! Нападающий меняет девятку обратно на номер 32, под которым выступал большую часть карьеры», — написано в сообщении красно-синих.

Московский клуб объявил о подписании нападающего Лусиано Гонду в воскресенье, 11 января. За этот период форвард принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и результативной передачей. Трудовое соглашение аргентинского игрока с ЦСКА рассчитано до конца сезона-2029/2030. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Материалы по теме
ЦСКА просит $ 7 млн за трансфер Лусиано Гонду, интересующего «Бока Хуниорс» — Boca Info

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android