Лусиано Гонду сменил игровой номер в ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Лусиано Гонду сменил игровой номер с девятого на 32-й.

«Лусиано Гонду сменил игровой номер! Нападающий меняет девятку обратно на номер 32, под которым выступал большую часть карьеры», — написано в сообщении красно-синих.

Московский клуб объявил о подписании нападающего Лусиано Гонду в воскресенье, 11 января. За этот период форвард принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и результативной передачей. Трудовое соглашение аргентинского игрока с ЦСКА рассчитано до конца сезона-2029/2030. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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