Родри добился снижения своей цены до € 45+5 млн на фоне интереса «Реала» — El Debate

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри делает всё возможное для перехода в мадридский «Реал». Чемпион мира не хочет продлевать контракт, заканчивающийся летом 2027 года, после ухода Хосепа Гвардиолы из команды. 30-летний футболист считает, что у него остался последний шанс перейти в испанский гранд. Об этом сообщает El Debate.

По информации источника, Родри удалось договориться, чтобы «Манчестер Сити» не завышал цену его возможного трансфера с учётом скорого окончания трудового соглашения. Полузащитник добился снижения своей рыночной стоимости до € 45 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн в виде бонусов.

В минувшем сезоне Родри принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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