Педро Порро ответил, планирует ли остаться в «Тоттенхэм Хотспур»

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Испании Педро Порро высказался о своём будущем на фоне предполагаемого интереса к нему со стороны топ-клубов.

«Мне ещё многого нужно достичь. Я амбициозный футболист. который всегда стремится научиться чему-то новому. Все, кто меня знают, могут это подтвердить», — приводит слова Порро Sport.es.

Помимо этого, футболист подчеркнул, что останется в лондонском клубе и отметил, что он счастлив находиться в этой команде. Защитник не исключил возможного возвращения в Испанию в будущем, но дал понять, что сейчас он настроен только на выступление за «шпор».

В сезоне-2025/2026 Порро принял участие в 47 матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 40 млн. Защитник пополнил состав лондонцев в 2023 году. За это время он принял участие в 152 матчах команды, в которых забил 13 голов и отдал 26 голевых передач.

По итогам прошедшего сезона «Тоттенхэм Хотспур» занял 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.