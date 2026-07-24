Роберт Левандовски поздравил футболистов «Барселоны» с победой на ЧМ-2026

Экс-нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, на данный момент выступающий за «Чикаго Файр», поздравил бывших одноклубников с победой на чемпионате мира по футболу 2026 года. В финале турнира сборная Испании обыграла Аргентину со счётом 1:0.

«Многие мои товарищи по «Барселоне» выиграли чемпионат мира, очень рад за них. Это очень молодые игроки, всего несколько недель назад я играл с ними, а теперь вижу их чемпионами. Поздравляю их», — сказал Левандовски в видео, опубликованном аккаунтом Sport.es в социальной сети X.

Чемпионами мира в 2026 году стали восемь игроков «Барселоны»: вратарь Жоан Гарсия, защитники Эрик Гарсия и Пау Кубарси, полузащитники Педри, Гави и Даниэль Ольмо, а также форварды Ламин Ямаль и Ферран Торрес.