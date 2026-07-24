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Роберт Левандовски поздравил футболистов «Барселоны» с победой на ЧМ-2026

Роберт Левандовски поздравил футболистов «Барселоны» с победой на ЧМ-2026
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Экс-нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, на данный момент выступающий за «Чикаго Файр», поздравил бывших одноклубников с победой на чемпионате мира по футболу 2026 года. В финале турнира сборная Испании обыграла Аргентину со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Многие мои товарищи по «Барселоне» выиграли чемпионат мира, очень рад за них. Это очень молодые игроки, всего несколько недель назад я играл с ними, а теперь вижу их чемпионами. Поздравляю их», — сказал Левандовски в видео, опубликованном аккаунтом Sport.es в социальной сети X.

Чемпионами мира в 2026 году стали восемь игроков «Барселоны»: вратарь Жоан Гарсия, защитники Эрик Гарсия и Пау Кубарси, полузащитники Педри, Гави и Даниэль Ольмо, а также форварды Ламин Ямаль и Ферран Торрес.

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