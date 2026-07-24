Мареска высказался о своём уходе из «Челси» после назначения в «Манчестер Сити»

Новый главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска ответил на вопрос об уходе из «Челси», который он тренировал с 2024 по 2026 год. Ранее сообщалось о наличии конфликта между итальянским специалистом и руководством «синих».

«Мне очень повезло с моими бывшими клубами — «Лестером» и «Челси». Думаю, мы проделали отличную работу. В обоих клубах была понятная идентичность, у команд были успехи, счастлив, что был их частью. Но сегодня мы здесь, в «Сити». Добавить нечего.

В «Лестере» и «Челси» существовала чёткая идентичность, вероятно, именно поэтому «Сити» выбрал меня, ведь они увидели схожие концепции с предыдущим тренером. Мы всегда стараемся быть агрессивными в борьбе за мяч, продвигать свои идеи и делать самое важное в футболе — побеждать в матчах», — приводит слова Марески Manchester Evening News.

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