В «Акроне» объявили о смене номеров Беншимола, Бистровича и Марадишвили

Пресс-служба тольяттинского «Акрона» объявила новые номера нескольких футболистов команды. Среди них защитник Вячеслав Бардыбахин, полузащитники Константин Марадишвили и Кристиян Бистрович, а также нападающий Жилсон Тавареш Беншимол.

Бардыбахин, ранее выступавший под 80-м номером, начнёт сезон-2026/2027 РПЛ с 13-м номером. Бистрович сменил 23-й номер на восьмой. В минувшем сезоне под ним играл Марадишвили, который проведёт стартующий розыгрыш чемпионата России с 22-м номером. Беншимол будет выступать под седьмым номером, а 11-й номер, который до этого принадлежал футболисту сборной Кабо-Верде, возьмёт новичок команды бразильский вингер Дуду Родригес.

Фото: ФК «Акрон»

В 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 «Акрон» встретится с «Зенитом» 25 июля.