15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Манчестер Сити» Андерсон: очень хочу начать работу под руководством Марески

Новичок «Манчестер Сити» Андерсон: очень хочу начать работу под руководством Марески
Комментарии

Новичок «Манчестер Сити» полузащитник Эллиот Андерсон поделился ожиданиями от работы под руководством главного тренера команды Энцо Марески.

«С нетерпением этого жду! На протяжении последних лет я следил за играми его команд и пообщался с некоторыми парнями из «Челси» — они все очень высокого мнения о своём бывшем тренере. Очень хочу начать работу под руководством этого специалиста», — сказал Андерсон в интервью для пресс-службы «горожан».

Андерсон — воспитанник «Ньюкасл Юнайтед», ранее он выступал за «Ноттингем Форест», в который перешёл в 2024 году за £ 15 млн. В минувшем сезоне он провёл 38 матчей в АПЛ, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» нашёл возможную замену Родри в «Барселоне» — Sport.es
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android