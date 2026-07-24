Новичок «Манчестер Сити» Андерсон: очень хочу начать работу под руководством Марески

Новичок «Манчестер Сити» полузащитник Эллиот Андерсон поделился ожиданиями от работы под руководством главного тренера команды Энцо Марески.

«С нетерпением этого жду! На протяжении последних лет я следил за играми его команд и пообщался с некоторыми парнями из «Челси» — они все очень высокого мнения о своём бывшем тренере. Очень хочу начать работу под руководством этого специалиста», — сказал Андерсон в интервью для пресс-службы «горожан».

Андерсон — воспитанник «Ньюкасл Юнайтед», ранее он выступал за «Ноттингем Форест», в который перешёл в 2024 году за £ 15 млн. В минувшем сезоне он провёл 38 матчей в АПЛ, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.