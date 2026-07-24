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«Зенит» объявил об аренде защитника Бардачёва в «Факел»

«Зенит» объявил об аренде защитника Бардачёва в «Факел»
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«Зенит» в телеграм-канале проинформировал о переходе защитника Матвея Бардачёва в «Факел» на правах аренды до конца сезона-2026/2027.

«Футбольный клуб «Зенит» желает Матвею Бардачёву успехов в составе воронежского клуба!» — написано в сообщении санкт-петербургского клуба.

24 июля сине-бело-голубые объявили о продлении контракта с 20-летним футболистом до конца сезона-2030/2031.

В минувшем сезоне Бардачёв играл за «Урал» на правах аренды. Защитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

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