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ЦСКА — Балтика: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ 2026/2027, 24 июля 2026

ЦСКА — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ-2026/2027
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Сегодня, 24 июля, состоится матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся московский ЦСКА и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Виктор, Мойзес, Данилов, Обляков, Глебов, Козлов, Кисляк, Попович, Лусиано Гонду.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Муфи, Андерсон, Бевеев, Мендель, И. Петров, Титков, М. Петров, Оффор.

Минувший сезон ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице. В активе армейцев было 51 очко в 30 турах. «Балтика» расположилась на шестой строчке в итоговой таблице сезона-2025/2026. У калининградской команды 46 очков.

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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