Марк ван Боммел высказался после назначения на пост главного тренера сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Марк ван Боммел высказался после назначения на свой новый пост.

«Для меня большая честь стать главным тренером сборной Бельгии. Я хотел бы поблагодарить Королевскую футбольную ассоциацию Бельгии за оказанное мне доверие. В Бельгии есть выдающиеся игроки и огромный потенциал. Вместе с моим тренерским штабом хотим создать команду, которая будет дисциплинированной, амбициозной и достаточно смелой, чтобы конкурировать с лучшими.

Успех никогда не гарантирован, но упорный труд, честность и преданность делу — да. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь этой команде совершенствоваться каждый день и заставить бельгийский народ гордиться нами. С нетерпением жду встречи с игроками, персоналом и болельщиками и начала этой новой главы вместе», — приводит слова ван Боммела официальный сайт Королевской футбольной ассоциации Бельгии.

В качестве тренера Марк ван Боммел руководил ПСВ из Эйндховена, «Вольфсбургом» и «Антверпеном».