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Марк ван Боммел высказался после назначения на пост главного тренера сборной Бельгии

Марк ван Боммел высказался после назначения на пост главного тренера сборной Бельгии
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Главный тренер сборной Бельгии Марк ван Боммел высказался после назначения на свой новый пост.

«Для меня большая честь стать главным тренером сборной Бельгии. Я хотел бы поблагодарить Королевскую футбольную ассоциацию Бельгии за оказанное мне доверие. В Бельгии есть выдающиеся игроки и огромный потенциал. Вместе с моим тренерским штабом хотим создать команду, которая будет дисциплинированной, амбициозной и достаточно смелой, чтобы конкурировать с лучшими.

Успех никогда не гарантирован, но упорный труд, честность и преданность делу — да. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь этой команде совершенствоваться каждый день и заставить бельгийский народ гордиться нами. С нетерпением жду встречи с игроками, персоналом и болельщиками и начала этой новой главы вместе», — приводит слова ван Боммела официальный сайт Королевской футбольной ассоциации Бельгии.

В качестве тренера Марк ван Боммел руководил ПСВ из Эйндховена, «Вольфсбургом» и «Антверпеном».

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