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«Зенит» — фаворит РПЛ сезона-2026/2027 по версии Opta, «Спартак» — третий

«Зенит» — фаворит РПЛ сезона-2026/2027 по версии Opta, «Спартак» — третий
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Телеграм-канал Opta Sports представил шансы команд Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги на победу в соревновании в сезоне-2026/2027.

Главным претендентом на чемпионство является «Зенит» — 44,8%. На втором месте находится «Краснодар» — 25,3%, на третьем — «Спартак» (11,4%).

По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России. После 30 туров санкт-петербургская команда набрала 68 очков. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», набравший 53 очка. Вероятность чемпионства железнодорожников в новом сезоне оценивается в 4,1%.

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