В ЦСКА рассказали о тяжёлой вирусной инфекции у Баринова. Хавбек не сыграет с «Балтикой»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов объяснил отсутствие полузащитника команды Дмитрия Баринова в заявке на матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с калининградской «Балтикой». Игра пройдёт сегодня, 24 июля, начало — в 20:00 мск.

«Дмитрий Баринов всю неделю готовился в общей группе к игре с «Балтикой». Однако вчера ночью были признаки достаточно выраженной, тяжёлой вирусной инфекции. Вчера ночью и [сегодня] утром медштаб команды с ней боролся, Дмитрий Баринов боролся, однако вирусная инфекция не оставила шансов принять участие в этом матче. Надеемся, что в течение двух-трёх дней поставим его на ноги, и он будет готовиться к следующей игре в общей группе», — сказал Безуглов в видео в телеграм-канале ЦСКА.