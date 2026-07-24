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В ЦСКА рассказали о тяжёлой вирусной инфекции у Баринова. Хавбек не сыграет с «Балтикой»

В ЦСКА рассказали о тяжёлой вирусной инфекции у Баринова. Хавбек не сыграет с «Балтикой»
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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов объяснил отсутствие полузащитника команды Дмитрия Баринова в заявке на матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с калининградской «Балтикой». Игра пройдёт сегодня, 24 июля, начало — в 20:00 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Дмитрий Баринов всю неделю готовился в общей группе к игре с «Балтикой». Однако вчера ночью были признаки достаточно выраженной, тяжёлой вирусной инфекции. Вчера ночью и [сегодня] утром медштаб команды с ней боролся, Дмитрий Баринов боролся, однако вирусная инфекция не оставила шансов принять участие в этом матче. Надеемся, что в течение двух-трёх дней поставим его на ноги, и он будет готовиться к следующей игре в общей группе», — сказал Безуглов в видео в телеграм-канале ЦСКА.

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