Новичок «Манчестер Сити» Эллиот Андерсон назвал ключевые черты своего стиля игры

Новичок «Манчестер Сити» полузащитник Эллиот Андерсон рассказал о своём стиле игры и возможной пользе для команды.

«Предпочитаю интенсивный стиль игры, который заряжает болельщиков энергией. Мне всего 23 года, у меня полно времени, чтобы достичь своего пика. Уверен, я ещё многого не достиг. Считаю, что могу быть полезен в разных аспектах игры. Привношу мастерство, энергию и физическую силу. Надеюсь, у меня получится передать эту энергию болельщикам и команде. Мне нравится находиться в таком положении, при котором я могу получить мяч в любой момент. Просто обожаю работу с мячом. Хочу помогать команде, вести её вперёд и выводить игроков атаки на мяч», — сказал Андерсон в интервью для пресс-службы «горожан».

Андерсон — воспитанник «Ньюкасл Юнайтед», ранее он выступал за «Ноттингем Форест», в который перешёл в 2024 году за £ 15 млн. В минувшем сезоне он провёл 38 матчей в АПЛ, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.