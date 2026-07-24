Судья Буланов — Умярову в матче с «Зенитом»: Наильчик, аккуратнее, на грани там играешь
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Главный судья матча OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.) Евгений Буланов обращался к полузащитнику красно-белых Наилю Умярову с просьбой успокоиться во время игры. Видеофрагмент беседы Умярова и Буланова был показан в шоу «Хороший гол: Футбол Суперкубок на «Кинопоиске».
OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25' 1:1 Соболев – 90+8'
«Умяров, Умяров! Наиль, успокойся, ты тратишь энергию просто так. Спокойнее, брат.
Наильчик, аккуратней, на грани там играешь. Я тебя прошу, просто аккуратней. С тобой диалог веду, тебя не ругаю», — сказал Буланов Умярову.
В матче с «Зенитом» Умяров отыграл всё время и не получил предупреждение.
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