Судья Буланов — Умярову в матче с «Зенитом»: Наильчик, аккуратнее, на грани там играешь

Главный судья матча OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.) Евгений Буланов обращался к полузащитнику красно-белых Наилю Умярову с просьбой успокоиться во время игры. Видеофрагмент беседы Умярова и Буланова был показан в шоу «Хороший гол: Футбол Суперкубок на «Кинопоиске».

«Умяров, Умяров! Наиль, успокойся, ты тратишь энергию просто так. Спокойнее, брат.

Наильчик, аккуратней, на грани там играешь. Я тебя прошу, просто аккуратней. С тобой диалог веду, тебя не ругаю», — сказал Буланов Умярову.

В матче с «Зенитом» Умяров отыграл всё время и не получил предупреждение.

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