В ЦСКА назвали игроков, которые пропустят матч с «Балтикой» в 1-м туре РПЛ-2026/2027

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, кто из футболистов армейского клуба пропустит матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с калининградской «Балтикой» по медицинским причинам. Игра пройдёт сегодня, 24 июля, начало — в 20:00 мск.

«Сегодня в игре с ФК «Балтика» из Калининграда недоступны для нашего тренерского штаба по медицинским показаниям будет Дмитрий Баринов, Игорь Акинфеев и Максим Воронов.

Про Игоря Владимировича вы всё знаете, он продолжает проходить реабилитацию. Максим Воронов проходит реабилитацию уже достаточно давно на футбольном поле. Адаптируем его к нагрузкам максимально, за динамикой тоже каждый день наблюдаем», — сказал Безуглов в видео в телеграм-канале ЦСКА.

Ранее стало известно, что полузащитник армейцев Дмитрий Баринов пропустит встречу с балтийцами из-за тяжёлой вирусной инфекции.

Минувший сезон ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице. В активе армейцев было 51 очко в 30 турах. «Балтика» расположилась на шестой строчке в итоговой таблице сезона-2025/2026. У калининградской команды 46 очков.