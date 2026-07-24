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В ЦСКА назвали игроков, которые пропустят матч с «Балтикой» в 1-м туре РПЛ-2026/2027

В ЦСКА назвали игроков, которые пропустят матч с «Балтикой» в 1-м туре РПЛ-2026/2027
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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, кто из футболистов армейского клуба пропустит матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с калининградской «Балтикой» по медицинским причинам. Игра пройдёт сегодня, 24 июля, начало — в 20:00 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодня в игре с ФК «Балтика» из Калининграда недоступны для нашего тренерского штаба по медицинским показаниям будет Дмитрий Баринов, Игорь Акинфеев и Максим Воронов.

Про Игоря Владимировича вы всё знаете, он продолжает проходить реабилитацию. Максим Воронов проходит реабилитацию уже достаточно давно на футбольном поле. Адаптируем его к нагрузкам максимально, за динамикой тоже каждый день наблюдаем», — сказал Безуглов в видео в телеграм-канале ЦСКА.

Ранее стало известно, что полузащитник армейцев Дмитрий Баринов пропустит встречу с балтийцами из-за тяжёлой вирусной инфекции.

Минувший сезон ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице. В активе армейцев было 51 очко в 30 турах. «Балтика» расположилась на шестой строчке в итоговой таблице сезона-2025/2026. У калининградской команды 46 очков.

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