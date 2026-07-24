Галлас рассказал об особенности, которую заметил в игре Салиба на чемпионате мира — 2026

Бывший капитан лондонского «Арсенала» Вильям Галлас оценил уровень игры защитника «канониров» Вильяма Салиба, который он продемонстрировал на чемпионате мира — 2026 в составе сборной Франции.

«На чемпионате мира игра Салиба отличалась от той, что он демонстрировал в матчах за «Арсенал». Он показал добротный уровень. Но я увидел одну деталь — я и сам был в такой ситуации — если вы помните, во время чемпионата мира Салиба играл на левом фланге.

Обычно в «Арсенале» он выходит на поле на правом фланге. Поэтому, когда Вильям играет за «Арсенал», видно, что он уверен в себе, потому что очень хорошо знает эту позицию: он правша, все его движения кажутся очень простыми и лёгкими. Когда же Салиба выступает на левом фланге, всё меняется, потому что ему нужно быть более сосредоточенным, ведь когда он получает мяч, тот должен быть у него на левой ноге, но поскольку он играет правой ногой, ему приходится контролировать мяч по-другому.

Я играл на этой позиции на чемпионате мира 2006 года, поэтому с уверенностью могу сказать, что Салиба был в большей степени сосредоточен на чемпионате мира, поэтому он выглядел не так уверенно.

Возможно, кто-то этого и не заметил. Но я увидел. Поэтому и посчитал, что Вильям показал хорошую игру, но не лучшую, как в «Арсенале». Проблема была в том, что он играл с Деотшанкюлем Юпамекано, который тоже выступал на правом фланге в «Баварии». Поэтому приходилось выбирать между двумя футболистами, которые играют на одной позиции, справа оказался Юпамекано. Так что да, я уверен, что Салиба может показать больше, учитывая его уровень мастерства», — приводит слова Галласа Get French Football News.