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Стало известно, что судья Буланов сказал помощнику перед отменой жеребьёвки в Суперкубке

Стало известно, что судья Буланов сказал помощнику перед отменой жеребьёвки в Суперкубке
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У главного судьи матча OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.) Евгения Буланова состоялся разговор с помощником Андреем Прокоповым перед отменой жеребьёвки в преддверии серии пенальти. Обращение Буланова к помощнику было представлено в шоу «Хороший гол: Футбол Суперкубок» на «Кинопоиске».

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

Буланов: Давай монетку. Монетку, Андрюх. Ничего не предвещало беды, ###.
Помощник: Послушай меня, по безопасности просят бить в левые ворота. Потому что бутылками кидались.
Буланов: Всё, не проблема. Потому что там бутылки.

Напомним, после гола на 90+8-й минуте с пенальти нападающий «Зенита» Александр Соболев отпраздновал перед трибуной с болельщиками «Спартака», откуда в него полетели пластиковые бутылки.

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