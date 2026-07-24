Стало известно, что судья Буланов сказал помощнику перед отменой жеребьёвки в Суперкубке

У главного судьи матча OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.) Евгения Буланова состоялся разговор с помощником Андреем Прокоповым перед отменой жеребьёвки в преддверии серии пенальти. Обращение Буланова к помощнику было представлено в шоу «Хороший гол: Футбол Суперкубок» на «Кинопоиске».

Буланов: Давай монетку. Монетку, Андрюх. Ничего не предвещало беды, ###.

Помощник: Послушай меня, по безопасности просят бить в левые ворота. Потому что бутылками кидались.

Буланов: Всё, не проблема. Потому что там бутылки.

Напомним, после гола на 90+8-й минуте с пенальти нападающий «Зенита» Александр Соболев отпраздновал перед трибуной с болельщиками «Спартака», откуда в него полетели пластиковые бутылки.

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