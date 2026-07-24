В «Балтике» сообщили, что клуб близок к сделке с ЦСКА по трансферу Бориско

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов перед матчем 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с ЦСКА рассказал, что голкипер калининградской команды Максим Бориско близок к трансферу в московский клуб. Игра пройдёт сегодня, 24 июля, начало — в 20:00 мск.

«Переговоры ведутся, вопрос обсуждается. Но конкретики пока нет. Трансферное окно долгое, может решиться завтра, может через месяц. Есть моя точка зрения, есть точка зрения ЦСКА, игрока. Знаю его позицию, но спросите у него. Ведём переговоры только с ЦСКА, мы очень близки к сделке, процесс идёт», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В минувшем сезоне голкипер «Балтики» провёл 23 встречи за клуб во всех турнирах, занял второе место по количеству «сухих» матчей в Российской Премьер-Лиге (14), а также получил вызов в сборную России. Калининградский клуб финишировал на шестом месте в чемпионате.