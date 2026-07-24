Вильям Галлас: Хаби Алонсо способен исправить ситуацию в «Челси»

Бывший капитан лондонского «Арсенала» Вильям Галлас ответил, сможет ли новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо принести клубу желаемый результат на фоне частых перестановок в команде.

«Думаю, Алонсо может сыграть в клубе очень важную роль, потому что сейчас у них есть ряд хороших футболистов, но это не значит, что результаты появятся сразу. Им нужен тренер, который сможет всё исправить и вселить в игроков уверенность, чтобы они показывали лучший футбол и были готовы к началу сезона.

Теперь Алонсо следует попросить президента клуба объяснить, чего он хочет от своей команды. Не забывайте, что он начнёт сезон в не самом простом положении, поскольку в коллективе много новых футболистов, новый тренер, новая система.

Обычно на это всё требуется время, то же относится и к «Челси». Думаю, Алонсо — очень значимый человек, который способен исправить ситуацию, подготовить команду и дать «Челси» возможность вернуться на тот уровень, которого мы от них ожидаем», — приводит слова Галласа Get French Football News.

По итогам прошлого сезона лондонцы заняли 10-е место в турнирной таблице АПЛ.