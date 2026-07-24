«Мне бы этого очень не хотелось». Талалаев высказался о возможном переходе Бориско в ЦСКА

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев перед матчем 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с ЦСКА высказался о возможном трансфере голкипера калининградской команды Максима Бориско в московский клуб. Игра пройдёт сегодня, 24 июля, начало — в 20:00 мск.

— Бориско может не перейти в ЦСКА?

— Мне бы этого [перехода] очень не хотелось. Я разговаривал с руководителями, надеюсь, что шансы ещё есть, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне голкипер «Балтики» провёл 23 встречи за клуб во всех турнирах, занял второе место по количеству «сухих» матчей в Российской Премьер-Лиге (14), а также получил вызов в сборную России. Калининградский клуб финишировал на шестом месте в чемпионате.