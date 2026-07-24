«Уходи оттуда!» Судья Буланов — Соболеву, отпраздновавшему гол перед фанатами «Спартака»

Главный судья матча OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» — 1:1 (4:2 пен.) Евгений Буланов обратился к нападающему сине-бело-голубых Александру Соболеву, который начал праздновать гол на 90+8-й минуте перед трибуной с болельщиками красно-белых. После этого в форварда полетели пластиковые бутылки. Обращение Буланова к Соболеву было показано в шоу «Хороший гол: Футбол Суперкубок» на «Кинопоиске».

«Номер семь. Смотрю, смотрю, смотрю. Уходи, уходи оттуда Сань, ###!» — обратился судья к футболисту.

Также после эпизода с Соболевым Буланов сказал: «Зажигалки полетели. Думаю, Соболев изначально с Угальде зацепился, нет? С третьим номером «Спартака». Соболев и третий».

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