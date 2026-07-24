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«Уходи оттуда!» Судья Буланов — Соболеву, отпраздновавшему гол перед фанатами «Спартака»

«Уходи оттуда!» Судья Буланов — Соболеву, отпраздновавшему гол перед фанатами «Спартака»
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Главный судья матча OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» — 1:1 (4:2 пен.) Евгений Буланов обратился к нападающему сине-бело-голубых Александру Соболеву, который начал праздновать гол на 90+8-й минуте перед трибуной с болельщиками красно-белых. После этого в форварда полетели пластиковые бутылки. Обращение Буланова к Соболеву было показано в шоу «Хороший гол: Футбол Суперкубок» на «Кинопоиске».

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Номер семь. Смотрю, смотрю, смотрю. Уходи, уходи оттуда Сань, ###!» — обратился судья к футболисту.

Также после эпизода с Соболевым Буланов сказал: «Зажигалки полетели. Думаю, Соболев изначально с Угальде зацепился, нет? С третьим номером «Спартака». Соболев и третий».

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