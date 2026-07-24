ЦСКА пропустил свой самый быстрый гол в РПЛ с 2015 года

Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор забил ЦСКА на 35-й секунде в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Красно-синие пропустили свой самый быстрый гол в РПЛ с 2015 года, когда экс-форвард «Мордовии» Евгений Луценко поразил ворота московской команды на 30-й секунде. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Иван Абросимов.

Минувший сезон ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице. В активе армейцев было 51 очко в 30 турах. «Балтика» расположилась на шестой строчке в итоговой таблице сезона-2025/2026. У калининградской команды 46 очков.

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