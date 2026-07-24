«Балтика» лидирует по голам после аутов с начала прошлого сезона РПЛ

Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор открыл счёт в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с московским ЦСКА. Игра проходит в эти минуты, счёт — 1:0 в пользу калининградского клуба. Таким образом, команда Андрея Талалаева лидирует по голам после аутов начиная с прошлого сезона РПЛ. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

С начала сезона-2025/2026 футболисты «Балтики» забили пять мячей после розыгрыша аутов. У «Спартака» и «Акрона» по три подобных взятия ворот. Они занимают вторую строчку по этому показателю.

Минувший сезон ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице. В активе армейцев было 51 очко в 30 турах. «Балтика» расположилась на шестой строчке в итоговой таблице сезона-2025/2026. У калининградской команды 46 очков.