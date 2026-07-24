Рафаэл Леау: «Милан» помог мне во многом, но в жизни есть ещё и амбиции

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау дал комментарий на тему своего будущего. Ранее сообщалось, что футболист может покинуть «россонери» этим летом.

«Уже обсудил с клубом возможность своего перехода на новый этап карьеры, не знаю, что будет дальше. Я должен прибыть в расположение «Милана» 29 июля. До тех пор, пока я здесь, буду выкладываться максимально из уважения к той футболке, которая дала мне так много. Этот клуб помог мне во многом, но в жизни есть ещё и амбиции, если у меня появится подходящая возможность для этого, её изучу, но я по-прежнему футболист «Милана», — приводит слова Леау Goal.com со ссылкой на подкаст Podpah.