Стало известно, что Буланов сказал в судейской раздевалке после первого тайма Суперкубка

Главный арбитр матча OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» — 1:1 (4:2 пен.) Евгений Буланов обратился к коллегам в судейской раздевалке после первого тайма. Обращение Буланова к другим судьям встречи было показано в шоу «Хороший гол: Футбол Суперкубок» на «Кинопоиске».

«Смотри за Мартинсом, потому что без мяча он всё время шажочек делает и блокирует. Да вроде так на грани.

Что, терпим, пацаны. Понятно, они где-то там просят что-то ещё, но мы свою линию гнём. Всё последовательно вроде, всё ровненько по отношению к обеим командам. Пусть они кипят, понятно, эмоции, мы спокойно терпим», — сказал Буланов.

После первого тайма счёт был 1:0 в пользу «Спартака».

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