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Стало известно, что Буланов сказал в судейской раздевалке после первого тайма Суперкубка

Стало известно, что Буланов сказал в судейской раздевалке после первого тайма Суперкубка
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Главный арбитр матча OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» — 1:1 (4:2 пен.) Евгений Буланов обратился к коллегам в судейской раздевалке после первого тайма. Обращение Буланова к другим судьям встречи было показано в шоу «Хороший гол: Футбол Суперкубок» на «Кинопоиске».

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Смотри за Мартинсом, потому что без мяча он всё время шажочек делает и блокирует. Да вроде так на грани.

Что, терпим, пацаны. Понятно, они где-то там просят что-то ещё, но мы свою линию гнём. Всё последовательно вроде, всё ровненько по отношению к обеим командам. Пусть они кипят, понятно, эмоции, мы спокойно терпим», — сказал Буланов.

После первого тайма счёт был 1:0 в пользу «Спартака».

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