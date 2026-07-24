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ЦСКА — Балтика: Андерсон забил автогол на 33-й минуте в матче 1-го тура РПЛ 2026/2027, 24 июля 2026

ЦСКА — «Балтика»: Андерсон забил автогол на 33-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречаются московский ЦСКА и калининградская «Балтика». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. На момент выхода новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1     2:1 Глебов – 36'    

На 33-й минуте защитник гостей Эдуардо Андерсон забил автогол.

Ранее, на 35-й секунде, счёт открыл нападающий гостей Чинонсо Оффор. На 27-й минуте полузащитник красно-синих Данила Козлов забил гол, который был отменён после просмотра VAR из-за офсайда.

Минувший сезон ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице. В активе армейцев было 51 очко в 30 турах. «Балтика» расположилась на шестой строчке в итоговой таблице сезона-2025/2026. У калининградской команды 46 очков.

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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