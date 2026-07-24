Фото: офсайд, из-за которого отменили гол ЦСКА в ворота «Балтики»

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов забил гол, который был отменён после просмотра VAR из-за офсайда в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с калининградской «Балтикой». Игра проходит в эти минуты, счёт — 2:1 в пользу московского клуба. В качестве главного арбитра выступает Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

После этого момента голами в ворота «Балтики» отметились Эдуардо Андерсон, забивший автогол, и нападающий ЦСКА Кирилл Глебов.

Минувший сезон ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице. В активе армейцев было 51 очко в 30 турах. «Балтика» расположилась на шестой строчке в итоговой таблице сезона-2025/2026. У калининградской команды 46 очков.