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«Рома» может подписать нападающего «Челси» Гиттенса — Corriere dello Sport

«Рома» может подписать нападающего «Челси» Гиттенса — Corriere dello Sport
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«Рома» хочет усилиться крайним нападающим «Челси» Джейми Гиттенсом. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Римский клуб видит в этом футболисте альтернативу Крисенсио Саммервиллу, которого он пытался подписать ранее, но теперь игрок сборной Нидерландов переходит из «Вест Хэм Юнайтед» в «Аль-Хиляль».

Джейми Гиттенс является воспитанником «Челси», «Рединга», «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссии». На взрослом уровне футболист выступал за дортмундцев с 2022 по 2025 год. В 27 матчах прошлого клубного сезона игрок забил один гол и отдал пять голевых передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Гиттенса составляет € 30 млн.

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