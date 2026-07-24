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Гинер и Игдисамов идентично отпраздновали голы ЦСКА в ворота «Балтики»

Гинер и Игдисамов идентично отпраздновали голы ЦСКА в ворота «Балтики»
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Президент ЦСКА Евгений Гинер и главный тренер красно-синих Дмитрий Игдисамов идентично отпраздновали голы армейцев в ворота «Балтики» в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Игра проходит в эти минуты, счёт — 2:1 в пользу московского клуба.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1     2:1 Глебов – 36'    

Фото: Кадр из трансляции

Красно-синие пропустили гол уже на первой минуте встречи, после чего отличились на 33-й и 36-й минутах и вышли вперёд.

Минувший сезон ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице. В активе армейцев было 51 очко в 30 турах. «Балтика» расположилась на шестой строчке в итоговой таблице сезона-2025/2026. У калининградской команды 46 очков.

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