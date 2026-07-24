В ЦСКА мемом с Месси отреагировали на голевую передачу Кругового в матче с «Балтикой»

Пресс-служба ЦСКА отреагировала на ассист полузащитника команды Данила Кругового в матче с «Балтикой», опубликовав мем с капитаном и нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси. После передачи хавбека красно-синих Кирилл Глебов вывел вперёд хозяев поля. Игра проходит в эти минуты, счёт — 2:1 в пользу московского клуба.

Фото: Кадр из трансляции

«Когда увидел пас Круга», — написано в сообщении клуба.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в сообществе «Матч Премьер» во «ВКонтакте».

Минувший сезон ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице. В активе армейцев было 51 очко в 30 турах. «Балтика» расположилась на шестой строчке в итоговой таблице сезона-2025/2026. У калининградской команды 46 очков.