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В ЦСКА мемом с Месси отреагировали на голевую передачу Кругового в матче с «Балтикой»

В ЦСКА мемом с Месси отреагировали на голевую передачу Кругового в матче с «Балтикой»
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Пресс-служба ЦСКА отреагировала на ассист полузащитника команды Данила Кругового в матче с «Балтикой», опубликовав мем с капитаном и нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси. После передачи хавбека красно-синих Кирилл Глебов вывел вперёд хозяев поля. Игра проходит в эти минуты, счёт — 2:1 в пользу московского клуба.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1     2:1 Глебов – 36'    

Фото: Кадр из трансляции

«Когда увидел пас Круга», — написано в сообщении клуба.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в сообществе «Матч Премьер» во «ВКонтакте».

Минувший сезон ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице. В активе армейцев было 51 очко в 30 турах. «Балтика» расположилась на шестой строчке в итоговой таблице сезона-2025/2026. У калининградской команды 46 очков.

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