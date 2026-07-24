«Манчестер Юнайтед» забил пять безответных мячей «Русенборгу» в контрольном матче

Завершён товарищеский матч, в котором играли «Русенборг» и «Манчестер Юнайтед». Победу со счётом 5:0 в этой игре одержали манкунианцы. Встреча состоялась на стадионе «Леркендал» (Тронхейм, Норвегия). В качестве главного арбитра выступил Матиас Стёфрингсхёуг (Норвегия).
Ши Лэйси открыл счёт в этой игре на 31-й минуте и вывел манкунианцев вперёд. Джошуа Зиркзее на 56-й минуте удвоил преимущество команды, а на 63-й минуте Джейкоб Девани забил третий мяч манкунианцев. Харри Амасс забил на 72-й минуте, а на 84-й минуте отметился Итан Уильямс.
Ранее «красные дьяволы» в рамках серии летних товарищеских матчей уступили «Рексему» (0:1). Следующим соперником команды Майкла Кэррика станет «Атлетико» из Мадрида, эта встреча состоится в Стокгольме 1 августа.
- 24 июля 2026
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