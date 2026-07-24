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Русенборг — Манчестер Юнайтед, результат матча 24 июля, счёт 0:5, товарищеский матч

«Манчестер Юнайтед» забил пять безответных мячей «Русенборгу» в контрольном матче
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Завершён товарищеский матч, в котором играли «Русенборг» и «Манчестер Юнайтед». Победу со счётом 5:0 в этой игре одержали манкунианцы. Встреча состоялась на стадионе «Леркендал» (Тронхейм, Норвегия). В качестве главного арбитра выступил Матиас Стёфрингсхёуг (Норвегия).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
24 июля 2026, пятница. 19:00 МСК
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
Окончен
0 : 5
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Лэйси – 31'     0:2 Зиркзее – 56'     0:3 Девани – 63'     0:4 Амасс – 72'     0:5 Уильямс – 84'    

Ши Лэйси открыл счёт в этой игре на 31-й минуте и вывел манкунианцев вперёд. Джошуа Зиркзее на 56-й минуте удвоил преимущество команды, а на 63-й минуте Джейкоб Девани забил третий мяч манкунианцев. Харри Амасс забил на 72-й минуте, а на 84-й минуте отметился Итан Уильямс.

Ранее «красные дьяволы» в рамках серии летних товарищеских матчей уступили «Рексему» (0:1). Следующим соперником команды Майкла Кэррика станет «Атлетико» из Мадрида, эта встреча состоится в Стокгольме 1 августа.

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