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«Манчестер Сити» рассматривает трёх нападающих на замену Савиньо — Daily Mail

«Манчестер Сити» рассматривает трёх нападающих на замену Савиньо — Daily Mail
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«Манчестер Сити» рассматривает вариант с покупкой крайнего нападающего «Челси» Педру Нету. Нынешний главный тренер «горожан» Энцо Мареска работал с португальским вингером, когда возглавлял «синих». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, команда из Манчестера хотела приобрести Нету ещё до его перехода в «Челси» летом 2024 года.

«Манчестер Сити» также изучал возможность подписания крайнего нападающего Ибрагима Мбайе из «Пари Сен-Жермен» и Яна Диоманда из «РБ Лейпциг». Подчёркивается, что «горожане» хотят найти замену для вингера Савиньо, о переходе которого пытается договориться «Тоттенхэм».

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