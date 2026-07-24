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Фото: игра рукой Лусиано Гонду, из-за которой ЦСКА не дали пенальти в ворота «Балтики»

Фото: игра рукой Лусиано Гонду, из-за которой ЦСКА не дали пенальти в ворота «Балтики»
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На 60-й минуте матча между ЦСКА и «Балтикой» в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги мяч в штрафной гостей попал в руку защитнику Натану Гассама, однако главный судья встречи Иван Абросимов не назначил пенальти в ворота калининградской команды, поскольку ранее мяч попал в руку нападающему красно-синих Лусиано Гонду. Абросимов посмотрел видеоповтор и решил, что в обоих случаях была наказуемая игра рукой.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу красно-синих.

Минувший сезон ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице. В активе армейцев было 51 очко в 30 турах. «Балтика» расположилась на шестой строчке в итоговой таблице сезона-2025/2026. У калининградской команды 46 очков.

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