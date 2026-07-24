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Мойзес поскользнулся в игре с «Балтикой», после чего ЦСКА пропустил гол из офсайда

Мойзес поскользнулся в игре с «Балтикой», после чего ЦСКА пропустил гол из офсайда
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Защитник ЦСКА Мойзес поскользнулся в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с калининградской «Балтикой», после чего нападающий Чинонсо Оффор забил гол. Позже взятие ворот было отменено из-за офсайда. Игра проходит в эти минуты, счёт — 2:1 в пользу московского клуба. В качестве главного арбитра выступает Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Ранее, на 35-й секунде, счёт открыл нападающий гостей Чинонсо Оффор. На 27-й минуте полузащитник красно-синих Данила Козлов забил гол, который был отменён после просмотра VAR из-за офсайда. На 33-й минуте защитник гостей Эдуардо Андерсон забил автогол. На 36-й минуте нападающий Кирилл Глебов вывел красно-синих вперёд.

Минувший сезон ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице. В активе армейцев было 51 очко в 30 турах. «Балтика» расположилась на шестой строчке в итоговой таблице сезона-2025/2026. У калининградской команды 46 очков.

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