Мойзес поскользнулся в игре с «Балтикой», после чего ЦСКА пропустил гол из офсайда

Защитник ЦСКА Мойзес поскользнулся в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с калининградской «Балтикой», после чего нападающий Чинонсо Оффор забил гол. Позже взятие ворот было отменено из-за офсайда. Игра проходит в эти минуты, счёт — 2:1 в пользу московского клуба. В качестве главного арбитра выступает Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Ранее, на 35-й секунде, счёт открыл нападающий гостей Чинонсо Оффор. На 27-й минуте полузащитник красно-синих Данила Козлов забил гол, который был отменён после просмотра VAR из-за офсайда. На 33-й минуте защитник гостей Эдуардо Андерсон забил автогол. На 36-й минуте нападающий Кирилл Глебов вывел красно-синих вперёд.

Минувший сезон ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице. В активе армейцев было 51 очко в 30 турах. «Балтика» расположилась на шестой строчке в итоговой таблице сезона-2025/2026. У калининградской команды 46 очков.