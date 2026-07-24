15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» сыграет с египетским «Аль-Ахли» в матче Кубка Гампера — 2026

«Барселона» сыграет с египетским «Аль-Ахли» в матче Кубка Гампера — 2026
Комментарии

«Барселона» на официальном сайте объявила, что сыграет с египетским «Аль-Ахли» в матче Кубка Гампера — 2026, это будет 61-й розыгрыш предсезонного турнира.

Встреча состоится 19 августа на стадионе «Спотифай Камп Ноу». В предыдущем розыгрыше турнира сине-гранатовые обыграли «Комо» со счётом 5:0.

Кубок Жоана Гампера — товарищеский турнир, который ежегодно организуется «Барселоной». Впервые он был разыгран в 1966 году по инициативе президента каталонцев Энрике Льоде. Соревнование носит имя легендарного основателя «Барселоны».

Чаще других Кубок Гампера выигрывала «Барселона» (47), два таких трофея у «Кёльна», по одному — у «Уйпешта», «Боруссии» Мёнхенгладбах, «Интернасьонала», «Порту», «Мехелена», «Манчестер Сити», «Тенерифе», «Валенсии», «Ювентуса», «Сампдории» и «Монако».

Материалы по теме
«Барселона» следит за Ромеро, близким к уходу из «Тоттенхэма» — Sport.es
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android