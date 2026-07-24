Результаты матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 24 июля

В пятницу, 24 июля, состоялся первый матч нового сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшей встречи.

Результаты матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 на 24 июля:

ПФК ЦСКА Москва — «Балтика» Калининград — 2:1.

Оставшиеся матчи 1-го тура РПЛ сезона-2026/2027 пройдут 25 и 26 июля.

Напомним, первое место в прошлом сезоне РПЛ занял санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 68 очков за 30 матчей. На втором месте финишировал «Краснодар», в активе которого 66 очков. Бронзовые медали чемпионата завоевал «Локомотив» (53 очка).