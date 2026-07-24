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«Эвертон» объявил об уходе из клуба полузащитника Идриссы Гейе

«Эвертон» объявил об уходе из клуба полузащитника Идриссы Гейе
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«Эвертон» на официальном сайте сообщил об уходе из клуба полузащитника сборной Сенегала Идриссы Гейе.

«Каждый в «Эвертоне» благодарен Идриссе за его трудолюбие, профессионализм и вклад в игру на протяжении его двух периодов в команде. Лидерские качества Идриссы в раздевалке и за её пределами оказывали ощутимое влияние, особенно это касается нашего последнего сезона на «Гудисон Парк». Двери клуба всегда будут открыты для Идриссы, мы желаем ему и его семье всего наилучшего в будущем», — приводит слова главного тренера «ирисок» Дэвида Мойеса официальный сайт клуба.

Идрисса Гейе выступал за «Эвертон» с 2016-го по 2019-й и с 2022-го по 2026-й. За это время футболист принял участие в 236 матчах команды, в которых забил 10 голов и отдал 11 голевых передач.

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