Видео: двойное спасение вратаря «Балтики» Бориско на последних минутах матча с ЦСКА

Вратарь «Балтики» Максим Бориско совершил двойное спасение на последних минутах матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2).

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Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Эта игра стала первой в новом сезоне РПЛ.

На 35-й секунде счёт открыл нападающий гостей Чинонсо Оффор. На 27-й минуте полузащитник красно-синих Данила Козлов забил гол, который был отменён после просмотра VAR из-за офсайда. Через шесть минут защитник гостей Эдуардо Андерсон забил автогол. На 36-й минуте нападающий Кирилл Глебов вывел ЦСКА вперёд. В начале второго тайма Оффор забил второй гол, который отменили после просмотра VAR из-за офсайда.

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