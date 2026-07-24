15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Проиграли, но не уступили». «Балтика» — о поражении ЦСКА в матче 1-го тура РПЛ

«Проиграли, но не уступили». «Балтика» — о поражении ЦСКА в матче 1-го тура РПЛ
Комментарии

«Балтика» в телеграм-канале отреагировала на поражение команды в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с ЦСКА со счётом 1:2.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

«Проиграли, но не уступили», — написано в сообщении калининградского клуба.

На 35-й секунде счёт открыл нападающий гостей Чинонсо Оффор. На 27-й минуте полузащитник красно-синих Данила Козлов забил гол, который был отменён после просмотра VAR из-за офсайда. Через шесть минут защитник гостей Эдуардо Андерсон забил автогол. На 36-й минуте нападающий Кирилл Глебов вывел ЦСКА вперёд. В начале второго тайма Оффор забил второй гол, который отменили после просмотра VAR из-за офсайда.

Материалы по теме
Видео: двойное спасение вратаря «Балтики» Бориско на последних минутах матча с ЦСКА

Топ-5 фактов о российском футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android