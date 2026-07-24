«Проиграли, но не уступили». «Балтика» — о поражении ЦСКА в матче 1-го тура РПЛ

«Балтика» в телеграм-канале отреагировала на поражение команды в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с ЦСКА со счётом 1:2.

«Проиграли, но не уступили», — написано в сообщении калининградского клуба.

На 35-й секунде счёт открыл нападающий гостей Чинонсо Оффор. На 27-й минуте полузащитник красно-синих Данила Козлов забил гол, который был отменён после просмотра VAR из-за офсайда. Через шесть минут защитник гостей Эдуардо Андерсон забил автогол. На 36-й минуте нападающий Кирилл Глебов вывел ЦСКА вперёд. В начале второго тайма Оффор забил второй гол, который отменили после просмотра VAR из-за офсайда.

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