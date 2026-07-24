«Балтика» проиграла в РПЛ пятый матч подряд

Калининградская «Балтика» уступила ЦСКА (1:2) в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Таким образом, балтийцы проиграли пятую встречу подряд в РПЛ.

Напомним, минувший сезон чемпионата России «Балтика» завершила серией из четырёх поражений. Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, лишь однажды у главного тренера калининградцев Андрея Талалаева была более продолжительная серия поражений в РПЛ — шесть матчей подряд в 2022 году в «Ахмате» и «Торпедо».

«Балтика» завершила сезон-2025/2026 Российской Премьер-Лиги на шестой строчке в итоговой таблице. У калининградской команды было 46 очков.