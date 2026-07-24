Саммервилл перешёл в «Аль-Хиляль» из «Вест Хэма», вероятная сумма трансфера — € 55+10 млн

«Аль-Хиляль» на официальном сайте проинформировал о переходе крайнего нападающего Крисенсио Саммервилла из «Вест Хэма».

Ранее СМИ сообщали, что саудовский клуб приобретёт нападающего сборной Нидерландов за € 55 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 10 млн в виде бонусов. 24-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на четыре года.

В минувшем сезоне Саммервилл принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с лондонским клубом было рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: