Нападающий «Балтики» Оффор забил самый ранний первый гол сезона в РПЛ

Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор отличился на 35-й секунде матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с московским ЦСКА (1:2). Таким образом, нигерийский форвард забил самый ранний первый гол сезона в чемпионате России. Об этом сообщает телеграм-канал РПЛ.

Прежде рекорд принадлежал Александру Шуленину, забившему в составе «Волги» первый гол сезона‑2013/2014 на 67‑й секунде.

Минувший сезон ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице. В активе армейцев было 51 очко в 30 турах. «Балтика» расположилась на шестой строчке в итоговой таблице сезона-2025/2026, у калининградской команды было 46 очков.