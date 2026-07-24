Нападающий «Балтики» Оффор забил самый ранний первый гол сезона в РПЛ
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Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор отличился на 35-й секунде матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с московским ЦСКА (1:2). Таким образом, нигерийский форвард забил самый ранний первый гол сезона в чемпионате России. Об этом сообщает телеграм-канал РПЛ.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1' 1:1 Андерсон – 33' 2:1 Глебов – 36'
Прежде рекорд принадлежал Александру Шуленину, забившему в составе «Волги» первый гол сезона‑2013/2014 на 67‑й секунде.
Минувший сезон ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице. В активе армейцев было 51 очко в 30 турах. «Балтика» расположилась на шестой строчке в итоговой таблице сезона-2025/2026, у калининградской команды было 46 очков.
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