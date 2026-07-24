Тренер ЦСКА Игдисамов объяснил отсутствие Милана Гаича в матче с «Балтикой»

Главный тренер ПФК ЦСКА Дмитрий Игдисамов объяснил, почему защитник Милан Гаич не принял участия в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (2:1). Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.

«У Милана Гаича случилось повреждение в игре с «Оренбургом». Оно не позволило ему подготовиться к матчу с «Балтикой», но мы на него рассчитываем», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Минувший сезон ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице. В активе армейцев было 51 очко в 30 турах. «Балтика» расположилась на шестой строчке в итоговой таблице сезона-2025/2026, у калининградской команды было 46 очков.