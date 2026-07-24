Главный тренер ЦСКА Игдисамов: у Кругового все передачи космические

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о результативной передаче полузащитника команды Данила Кругового в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Балтикой» (2:1). После ассиста хавбека красно-синих нападающий Кирилл Глебов забил победный гол в этой встрече.

«Мы с самого начала придерживались плана на игру, пропущенный гол никак не повлиял. Как планировали атаковать через определённые зоны, так и делали. Понимал состояние команды и знал, что у ребят есть силы отыграться.

Я бы после 1-го тура закрывал номинацию «Ассист сезона», которую Круговой уже получил и в прошлом сезоне. У Данила все передачи космические», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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