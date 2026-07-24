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Полузащитник ЦСКА Козлов: хочется, чтобы у нас всё получилось

Полузащитник ЦСКА Козлов: хочется, чтобы у нас всё получилось
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Полузащитник ЦСКА Данила Козлов высказался о матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

«Самое главное — выиграли. Но так начинать нельзя, мы над этим будем работать, разбирать игру и ошибки. Плохо сыграли в обороне, а у «Балтики» хороший аут.

У ЦСКА задача остаться на том месте, на котором сейчас (первом. — Прим. «Чемпионата»). Хочется, чтобы у нас всё получилось, у нас хороший коллектив, главное, чтобы он приносил пользу.

Бориско — сильный вратарь. У нас тоже сильные вратари. Я только хочу, чтобы команда выигрывала», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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