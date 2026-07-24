Полузащитник ЦСКА Козлов: хочется, чтобы у нас всё получилось

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов высказался о матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:1).

«Самое главное — выиграли. Но так начинать нельзя, мы над этим будем работать, разбирать игру и ошибки. Плохо сыграли в обороне, а у «Балтики» хороший аут.

У ЦСКА задача остаться на том месте, на котором сейчас (первом. — Прим. «Чемпионата»). Хочется, чтобы у нас всё получилось, у нас хороший коллектив, главное, чтобы он приносил пользу.

Бориско — сильный вратарь. У нас тоже сильные вратари. Я только хочу, чтобы команда выигрывала», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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