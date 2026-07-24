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Тренер ЦСКА Игдисамов: хотелось бы, чтобы нападающие забивали голы

Тренер ЦСКА Игдисамов: хотелось бы, чтобы нападающие забивали голы
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Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался об игре нападающих своей команды в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Балтикой» (2:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

«Лусиано провёл хороший матч. Да, не забил, но хорошо принимал мячи. На него можно забрасывать, играть так. Гонду приехал на сборы позже — у него родился ребёнок. Ждём также Макса Воронова.

Хотелось бы, чтобы нападающие забивали голы в тех моментах, которые мы создаём. Надеюсь, это будут делать те, кто сейчас в команде», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Лусиано Гонду провёл на поле 76 минут и не смог отличиться по ходу этой встречи. Заменивший его Тамерлан Мусаев также не забил.

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