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Главный тренер ЦСКА Игдисамов: я перестал читать всё, что пишут журналисты

Главный тренер ЦСКА Игдисамов: я перестал читать всё, что пишут журналисты
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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал, что перестал читать всё, что пишут журналисты.

«У меня нет проблем ни со взрослым российским костяком, ни с молодыми ребятами, ни с легионерами. У меня хороший контакт с Мойзесом, Жоао Виктором и другими бразильцами, с Гаичем и Поповичем. Большое спасибо Максиму Головлёву, который очень помогает. Рабочая атмосфера.

Я перестал читать всё, что пишут журналисты. Прекрасно понимаю, какой шанс я получил, понимаю, это давление. Понимаю, что журналистам нужны клики, однако порой новости просто высасываются из пальца. Но у меня много работы с командой, нет времени на всё это», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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