Бывший капитан «Рейнджерс» Тавернье может продолжить карьеру в МЛС

Бывший защитник и капитан «Рейнджерс» Джеймс Тавернье на правах свободного агента может присоединиться к «Шарлотт» из МЛС. Об этом сообщает Sky Sports.

Главный тренер команды из Северной Каролины Дин Смит является главным сторонником перехода англичанина в его команду. Сам футболист изучает варианты продолжения карьеры, клубы Лиги 1 и Серии А также проявляют к нему интерес.

Джеймс Тавернье является воспитанником «Лидс Юнайтед». За «Рейнджерс» футболист выступал с 2015 по 2026 год. За это время он принял участие в 565 матчах команды во всех турнирах, в которых забил 144 гола и отдал 148 результативных передач. В составе клуба из Глазго Тавернье по одному разу становился чемпионом Шотландии, брал Кубок страны и Кубок лиги.