Талалаев остался удовлетворён качеством игры «Балтики» в матче с ЦСКА

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался после поражения в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с ЦСКА (1:2).

«Мы проиграли, значит, дебют неудачный. Но сыграли близко к своему максимуму. Быстрый гол послужил нехорошую службу — начали защищать результат и играть не в тот футбол, в который хотели. Ребята стояли и охраняли 1:0. Мы будем играть так же, как в прошлом году. Умеем бросать ауты — бросаем, умеем проводить быстрые атаки — проводим.

Качеством игры во втором тайме я удовлетворён. Видел те принципы игры, которые прививаем команде. Немного не понравилась игра взрослых футболистов, которые должны были вести команду за собой. Но им я уже об этом сказал», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.