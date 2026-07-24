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Талалаев: если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову

Талалаев: если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2) прокомментировал слухи о возможном переходе голкипера балтийцев Максима Бориско в стан армейцев.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

«Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову и борьба за выживание. Моё кредо — не продавать больше двух ключевых игроков за одно окно», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Минувший сезон ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице. В активе армейцев было 51 очко в 30 турах. «Балтика» расположилась на шестой строчке в итоговой таблице сезона-2025/2026, у калининградской команды было 46 очков.

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