Талалаев: если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2) прокомментировал слухи о возможном переходе голкипера балтийцев Максима Бориско в стан армейцев.

«Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову и борьба за выживание. Моё кредо — не продавать больше двух ключевых игроков за одно окно», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Минувший сезон ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице. В активе армейцев было 51 очко в 30 турах. «Балтика» расположилась на шестой строчке в итоговой таблице сезона-2025/2026, у калининградской команды было 46 очков.